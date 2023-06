Due messaggi in passerella: sì al riciclo e taglie senza età  

«L'unione fa la forza». È il motto della sfilata a firma di due giovani stiliste ogliastrine, Sara Nieddu, 24 anni, di Ilbono, e Silvia Blumenthal (39), di Lanusei, sabato alle 20, al Sunset Lounge Bar in località San Gemiliano. In passerella importanti messaggi come quello del riciclo o di superare i canoni di bellezza imposti dalla moda. «Cerco di sensibilizzare le persone, specialmente le nuove generazioni come la mia, sull'importanza del riciclo e dell'acquisto oculato dii capi di abbigliamento - spiega la stilista 24enne di Ilbono, Sara Nieddu. Silvia Blumenthal di Lanusei (39)dà voce a un messaggio contro le regole dettate dalla moda. «È importante mostrare la bellezza reale di ogni singola donna, di qualsiasi taglia ed età».

