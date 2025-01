Due mesi senza corrispondenza nella lottizzazione S’Arriaxiu 

Due mesi senza posta. Bollette, posta ordinaria, raccomandate, nessuna consegna per gli abitanti della lottizzazione S’Arriaxiu che recentemente avevano segnalato come l’indifferenza verso il quartiere vada avanti da oltre 20 anni. «Costretti a vivere in un contesto dove neppure la strada pubblica è stata asfaltata - dice la capogruppo di opposizione Ester Fadda - oggi i residenti in quel quartiere si ritrovano anche senza poter ricevere la posta. Insomma, anziché migliorare, i servizi diminuiscono. Chiediamo pertanto un tempestivo intervento del sindaco affinché si faccia portavoce dell’istanza dinnanzi a Poste Italiane e chieda il ripristino del servizio di consegna. Siamo certi che una tempestiva interlocuzione del primo cittadino possa sbloccare la situazione».

Argomento per il quale il sindaco evidenzia di essere già operativo proprio nell’interlocuzione con Poste Italiane. «Dal dialogo con il responsabile della distribuzione è emersa la causa del disservizio segnalato per il quale anche il Comune farà la sua parte con il posizionamento delle targhe che indicano i nomi delle strade - ha detto Ignazio Locci - lavoro realizzato proprio con Poste Italiane. C’è un nuovo portalettere che ha la necessità di prendere in mano la situazione e noi favoriremo questa cosa apponendo i cartelli con i nomi delle singole vie. Nomi peraltro già assegnati dalla toponomastica cittadina e riscontrabili anche sulle mappe ufficiali di google. A breve, il disservizio sarà superato».

