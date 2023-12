Due mesi di stop per Shomurodov 

La mazzata per il Cagliari è di quelle pesanti e potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato. Eldor Shomurodov, che si era infortunato alla vigilia della trasferta di Napoli, riportando la frattura del secondo metatarso del piede destro, ieri è stato visitato e subito dopo operato a Villa Stuart. E per lui ora si prospetta uno stop di almeno due mesi.

Sotto i ferri

Shomurodov, arrivato in estate in prestito dalla Roma e che fin qui non è riuscito a trovare il gol nelle 11 occasioni in cui è stato utilizzato, si era fermato proprio nel penultimo allenamento prima di Napoli. Ieri la visita a Villa Stuart, col professor Santucci che ha deciso di intervenire chirurgicamente per stabilizzare la frattura al metatarso. L'intervento, cui ha assistito anche il dottor Scorcu, responsabile medico del Cagliari, è riuscito, ma ora Shomurodov dovrà stare fermo almeno fino a metà febbraio. Un problema per la società rossoblù, che valutava anche la possibilità di rimandare indietro il giocatore e cercare una nuova punta.

Verso Verona

Intanto la squadra prosegue negli allenamenti. Ieri seduta al mattino, con esercitazioni e partitella finale. Oltre a Shomurodov, resta indisponibile il solo Capradossi. Oggi nuovo allenamento al mattino ad Assemini. (al.m.)

