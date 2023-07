Due mesi di musica, cibo e feste 

Musica, comicità ma anche buon cibo e il ritorno della festa della birra. Nella borgata marina l’estate si accende con “Torregrande summer 2023”, iniziativa promossa dal Centro commerciale naturale della frazione in collaborazione con gli assessorati al Turismo e alle Attività produttive del Comune. Il cartellone è ancora in fase di allestimento ma la carne al fuoco è tanta e promette di regalare un fittissimo calendario di eventi per animare le calde serate sul lungomare Eleonora d’Arborea.

L’incontro

Ieri il direttivo del Centro commerciale naturale, che rappresenta la quasi totalità degli operatori, ha incontrato, per definire gli ultimi dettagli, il vicesindaco Luca Faedda e i rappresentanti di Input On stage, associazione che gestirà alcuni degli appuntamenti. «Abbiamo messo a punto un programma variegato - spiega il presidente, Antonio Caria - ci sarà animazione tutti i fine settimana di luglio e tutti i giorni di agosto».

Appuntamenti

Oltre all’immancabile mostra mercato, riflettori puntati sulla festa della birra e dello street food, ma il “Torregrande summer 2023” strizza l’occhio anche agli spettacoli, la cui direzione artistica sarà affidata all’agenzia Applausi. Una data certa c’è già: sabato 8 nella piazza della torre torna il “Patrick & friends”, serata all’insegna della musica con l’obiettivo di raccogliere fondi per il reparto pediatrico del San Martino. La decima edizione sarà dedicata a Mattia Sanna, protagonista sul palco lo scorso anno e scomparso qualche mese fa. E tra i vari ospiti ci sarà anche il chitarrista storico dei Gun’s and Roses, Gilby Clarke. Costo totale degli eventi circa 60mila euro (la spesa è stata ridimensionata rispetto alla previsione iniziale di 75mila) con una compartecipazione del Comune di 18.500 euro.

“Àmana”

Intanto Oristano si prepara a dare il via ad un altro evento clou della stagione: “Àmana - suoni tra terra e cielo”. «Sull’onda del successo della prima edizione, Àmana diventa una rassegna con la direzione artistica confermata a Giangi Cappai – annuncia il sindaco Massimiliano Sanna - Quest’anno il cartellone si amplia, si aggiungono musicisti e date, che con un taglio eclettico e di contaminazione proporranno musica, arte e cultura». Si parte giovedì alle 19.30, al museo Antiquarium con la presentazione del libro di Marisa Roncati e Giangi Cappai (protagonista subito dopo di un dj set) “Non avrai altri denti. Una difesa moderna della tua salute”. Venerdì 7, alle 20, al Sancti Antoni, il concerto di Kety Fusco che si esibirà con la sua arpa elettrica e i sintetizzatori. A seguire il dj set di Fabrizio Minozzi & Gabriele Pinna. La chiusura domenica 9 ai piedi della Torre di San Cristoforo con Toa Mata Band e i personaggi animati della Lego, otto piccoli personaggi della serie Bionicle, programmati per suonare drum-synth, percussioni acustiche e smartphones. Subito dopo il dj set di Giangi Cappai &Trio d’Archi.

