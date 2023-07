Due mesi di appuntamenti tra il lago e il centro storico 

Si apre con un laboratorio di tessitura il 2 agosto la seconda parte dell’estate isilese fatta di cultura, musica e spettacoli. «Quest’anno in collaborazione con le associazioni isilesi», ha detto il vice sindaco Enrico Melis, «abbiamo organizzato diversi eventi per tutte le fasce d’età lasciandoci alle spalle la pandemia, eventi ogni settimana».

Il 3 serata dedicata i più giovani con Dj contest mentre sabato 5 agosto Chiara Effe canta Gianmaria Testa e a seguire “Impruna” aperitivo al tramonto organizzata dalla Pro Loco. Il 12 agosto ci sarà il trekking di San Lorenzo mentre martedì 15 serata al lago San Sebastiano, il 19 ritorna il Carnevale estivo. A fine agosto al via i festeggiamenti in onore di San Giuseppe Calasanzio, la festa più importante e più sentita. Il 24 lo spettacolo “Su mellusu ‘e giuseppeboy” mentre il 25 santa messa in onore del santo. I festeggiamenti proseguiranno fino a domenica 27.

Altrettanto ricco il programma per settembre con la rassegna folkloristica Bestiris e Prendas il 2, il 3 torneo storico di tiro con l’arco e il primo torneo di scacchi mentre sabato 9 is Amigus de sa Poesia presentano “Contus Antigus” . Seconda edizione di Artis e ortus domenica 24 che si apre sabato 23 con l’equinozio d’autunno accompagnato dalla musica di Giangi Cappai. Da venerdì 29 settembre al primo ottobre canoe in acqua per la gara internazionale nel lago di San Sebastiano. Il 30 doppio appuntamento, al mattino screening per il tumore al seno e di sera presentazione del libro in memoria di Dolores Corongiu. (s. g.)

