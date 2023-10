«Due mesi d’attesa per gli interventi al seno» 

Quasi due mesi d’attesa all’oncologico Businco per un’operazione al seno. Lo denuncia l’Usb Sanità, commentando «una situazione drammatica che deve essere risolta». Secondo il sindacato, «cento pazienti oncologiche sono in coda» e chiede per medici, infermieri e Oss più ore in prestazione aggiuntiva per gestire le pazienti».

Sulle attese il responsabile regionale di Usb Sanità, Gianfranco Angioni, ha scritto una lettera alla direttrice generale dell’Arnas Brotzu, Agnese Foddis: «Facendo seguito alle diverse richieste inviate, si sollecita con urgenza il progetto operativo per l'abbattimento della lista d'attesa della Chirurgia senologica oncologica». Continua Angioni: «La situazione andrebbe sicuramente a migliorare se venissero attivate almeno quaranta ore di prestazioni aggiuntive alla settimana da ripartire nell'équipe chirurgica (un anestesista, due chirurghi, uno strumentista, una nurse di anestesista, un infermiere fuoricampo e un oss). Questo permetterebbe di eseguire 12-13 interventi chirurgici in un mese, che sarebbero in aggiunta alle 18 pazienti operate alla settimana».

Resta indispensabile, per l’Usb, non solo l’aumento delle ore, ma anche il potenziamento delle dotazioni organiche delle sale operatorie, in particolare di infermieri strumentisti e anestesisti.

