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Tortolì.
15 agosto 2026 alle 00:33

Due mesi d’acqua fresca gratis 

Il sindaco promuove le casette di distribuzione con un regalo 

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L’acqua è refrigerata, naturale e frizzante. Ma, soprattutto, a costo zero. Per i prossimi due mesi, il Comune di Tortolì erogherà gratis l’acqua dalle due casette di distribuzione (piazza Rinascita e piazza dei Caduti, ad Arbatax), una decisione maturata per promuovere e incentivare l’utilizzo delle stesse, affidate per una gestione triennale alla ditta Elettromeccanica Loi, che dalla loro inaugurazione (2015) non hanno mai raggiunto numeri entusiasmanti. Oltre a voler spingere l’utilizzo delle casette, l’iniziativa dell’amministrazione comunale vuol essere anche un indirizzo alle abitudini orientate alla sostenibilità ambientale con la riduzione dell’uso della plastica, il cui riciclo negli ultimi tempi è diventato un rebus.

Guerra alla plastica

L’idea sarebbe una cittadina a plastica zero. Ma per raggiungere l’obiettivo il percorso si annuncia lungo. Tuttavia, erogare l’acqua a costo zero dalle casette di distribuzione è un primo passo. L’iniziativa è stata approvata ieri dalla Giunta comunale. «È una misura pensata per contrastare la produzione di rifiuti plastici: pur non registrando a Tortolì criticità nella raccolta di questa tipologia di rifiuto - ha spiegato Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente - riteniamo importante intervenire a monte, riducendone la produzione».

L’iniziativa è temporanea e sperimentale, adottata per sensibilizzare la cittadinanza e prevenire la produzione dei rifiuti e, in particolare, per ridurre l’utilizzo di contenitori in plastica monouso. «Si tratta di un primo passo, a cui potranno seguirne altri qualora la situazione dovesse evolversi», ha aggiunto il consigliere Falchi.

Raccolta in tilt

Il sistema regionale di gestione degli imballaggi in plastica sta attraversando un periodo di particolare criticità, segnato da difficoltà nel conferimento e nel ritiro dei materiali plastici provenienti dalla raccolta differenziata, anche a causa della saturazione degli impianti e dei siti di stoccaggio attivi nell’Isola. «Come amministrazione - ha l'esponente della maggioranza - intendiamo scongiurare, per quanto di nostra competenza, l’incremento dei quantitativi di rifiuti plastici prodotti sul territorio, contribuendo al contempo a ridurre la pressione sul sistema regionale di raccolta, selezione, stoccaggio e avvio a recupero degli imballaggi in plastica».

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