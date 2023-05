Due mesi all’insegna di mostre, musica e auto d’epoca 

Mostre, raduni di auto e moto, laboratori, concerti, film e tanto altro: sono gli eventi del primo bimestre di “DomusInArte”, la rassegna di arte itinerante che fino ad ottobre animerà il paese grazie ad un finanziamento di 18 mila euro della Fondazione di Sardegna.

«Un calendario pensato per soddisfare ogni fascia d’età con iniziative programmate in ogni zona del paese anche per favorire le attività commerciali», osserva l’assessore al Turismo Davide Aru. Prossimi eventi a Casa Pirinu con la mostra fotografica “World of Fantasia” (18 e 19 maggio dalle 17 alle 20, 21 maggio 10 - 12) di Alessandra Fais e la tre giorni organizzata da Parco Geominenario, Speleo Club Domusnovas e Consorzio natura Viva Sardegna: il 26 (17 - 20), 27 e 28 maggio (10 - 12 e 17 - 20) sempre a Casa Pirinu, la mostra fotografica “Decauville e Treni di Miniera”; sabato alle 15.30 spazio anche al trekking “Tra Grotte e Miniere” (grotta San Giovanni) e domenica, alle 10.30, a” Voci di Miniera”, ciclo di interviste di Fabio Piccioni ai vecchi minatori del Sulcis - iglesiente. “Tra Harley, Arte ed Epoca” è l’evento del 28 maggio con al centro i raduni d’auto d’epoca e di Harley Davison e la musica. Poi ancora il festival musicale con 4 band “MusichNovas” (10 giugno), e “Encanto” (17 giugno), film per bambini a La Carruba. (s. f.)

