Due medici su tre assenti per incidente 

Due medici di famiglia su tre fuori combattimento. Succede a Senorbì. Una settimana fa, sulla Statale 128, la Jaguar condotta da Hourani Samih, 58 anni, si è schiantata contro un tosaerba impegnato nella pulizia delle cunette: «Ho riportato una frattura», sospira il medico, origini giordane ma nell’Isola da una vita. Da allora il suo ambulatorio (via Sardegna, 20) è chiuso: «Mi hanno assegnato trenta giorni di cure salvo complicazioni ma spero di riaprire la settimana prossima». Lo sperano anche i suoi 1.560 pazienti, che vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al dottor Pier Luigi Congiu, il cui ambulatorio (via Atzeni, 9), è chiuso ormai da quattro mesi e mezzo e sembra destinato a restarlo ancora: il 18 giugno il dottore è stato investito da un camion proprio di fronte al posto di lavoro. Ha riportato un brutto politrauma e da allora è in riabilitazione.

Cattiva sorte

Insomma: mentre in molti paesi sardi la mancanza di medici di famiglia è dovuta ai pensionamenti e alla mancanza di candidati giovani desiderosi di prestare servizio in sedi spesso lontane e difficili da raggiungere, Senorbì fa i conti con la cattiva sorte. In paese, per ora, l’unico ambulatorio operativo è quello di via Coraddu 3, dove esercita il dottor Giorgio Pitzalis, 62 anni, in passato sindaco di Suelli, che quanto a jella dice: «Ho già dato». Il 12 gennaio del 2020, sempre a Senorbì, mentre faceva il turno nella Guardia medica, gli era crollato addosso un pesante armadio-letto in ferro («tra i 140 e i 160 chili»), provocandogli fratture costali e vertebrali e una brutta ferita alla testa. Dovette anche essere sottoposto a un intervento chirurgico, e l’episodio sollevò polemiche per le condizioni in cui erano (sono?) ridotte diverse Guardie mediche in Sardegna. «Ho ancora qualche strascico», ammette. Da allora, confida, «ho messo lo stop al numero dei pazienti». Ne assiste 1.250, qualcuno anche a San Basilio e Sant’Andrea Frius : «Il vero problema – dice – riguarda Gesico , Mandas e Siurgus , dove mancano due medici. Ricevo molte chiamate da parte di pazienti che vorrebbero essere seguiti da me, ma sono costretto a rispondere di no, e la Asl ne è informata. Più di quelli che seguo, non riesco proprio. Quest’estate non ho trovato nemmeno un sostituto, quindi non ho potuto fare le ferie».

Ricette via WhatsApp

A Hourani Samih scappa una risata di cuore all’ipotesi di una «maledizione» incombente sui camici bianchi a Senorbì, poi torna serio: «Non vedo l’ora di riaprire l’ambulatorio. C’è da avviare la campagna vaccinale per l’influenza, c’è tanto da fare». I suoi pazienti non sono rimasti privi di assistenza: «Mando le ricette tramite WhatsApp, anche grazie all’aiuto dei miei figli, anche loro medici. Per il resto, ci sono i medici associati».

Rete di sicurezza

Da sei anni i tre dottori di Senorbì hanno costituito un’associazione con i colleghi Maria Bonaria Pittiu (ambulatori a Guasila e Guamaggiore ), Maria Giulia Zara (ambulatori a Ortacesus e Samatzai ) e Luigi Atzeni (ambulatorio a Nuraminis ): in caso di indisponibilità di uno, gli altri ne prendono in carico i pazienti. Inoltre dall’11 agosto scorso, proprio in seguito all’investimento del dottor Congiu, per le prescrizioni sia ambulatoriali che domiciliari a Senorbì l’Asl ha istituito il servizio Ascot (Ambulatorio straordinario di comunità territoriale), con servizio diurno garantito da vari medici nella sede della Guardia medica (via Sanna 273). Una misura-tampone per una situazione di emergenza che si spera possa risolversi al più presto.

