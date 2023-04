Due medici in pensione, zero sostituti 

La notizia del pensionamento del dottor Ignazio Lai, medico di base di Pabillonis, era nell’aria ma nessuno conosceva esattamente la data. L’allarme è scattato quando sul sito della Asl 6 è comparso il bando per la ricerca del sostituto: tanti i cittadini che si sono riversati in farmacia per effettuare il cambio e ieri, ultimo giorno di servizio, davanti all’ambulatorio c’era la fila per avere l’ultima prescrizione prima di un periodo, probabilmente lungo, di incertezza. La procedura di reclutamento del sostituto sul sito della Asl è terminata mercoledì: il nuovo medico avrebbe dovuto prendere servizio martedì prossimo ma il bando è andato deserto. Come dovranno comportarsi nell’immediato i circa 1.600 pazienti di Lai? Nessuno conosce ora la risposta. E la situazione potrebbe replicarsi a Guspini tra un mese, quando andrà in pensione il dottor Onofrio Usai: in questo caso il bando è già presente e l’eventuale sostituto dovrebbe entrare in servizio il 24 maggio.

Pabillonis

È categorico il sindaco di Pabillonis Riccardo Sanna: «Se questa continua a restare una libera professione non ne verremo mai a capo perché i pochissimi medici sul territorio continueranno a poter scegliere se e dove andare. Dovremo chiedere un intervento al Governo affinché i medici di base siano assunti dalle Asl e siano alle loro dirette dipendenze, e così le Asl avranno il potere di assegnarli dove ce ne sia bisogno per poter garantire il servizio».

Senza medici di base, i problemi sono pure per le farmacie: «Dalla Asl ci parlano di medici disponibili per effettuare il cambio ai pazienti che vengono a farne richiesta – dice Anna Grazia Virdis – ma dalla procedura informatica non ci è permesso perché i medici sono già saturi. L’unica soluzione, a quanto detto, è di comunicare la richiesta di cambio medico agli uffici anagrafe comunali, che sono in grado di forzare la procedura fino a 1.800 pazienti per medico». I suggerimenti di Virdis sono tanti: «Si dia la possibilità alle guardie mediche di fare le prescrizioni specialistiche e si permetta alle farmacie di consegnare i farmaci per le cure croniche decise da uno specialista senza dover passare per il medico di base».

Guspini