Due medici a supporto del percorso pre-operatorio 

Tempo di bilanci per la Cardiologia dell’ospedale di Lanusei. «Nel 2024 - dicono dalla direzione aziendale - sono state effettuate dal reparto oltre 2.000 valutazioni cardiologiche per i pazienti che necessitavano o hanno subito interventi chirurgici». Tuttavia, come la stessa Asl ha evidenziato nel Piano operativo per la gestione degli ambulatori pre-intervento, fresco di approvazione, «il reparto non riesce a garantire in modo efficace la valutazione pre-operatoria dei pazienti candidati a intervento chirurgico».

Ecco perché ora è stato attivato il nuovo servizio. «L’apertura dell’ambulatorio con due medici cardiologi a supporto del percorso pre-operatorio - puntualizza l’Asl - va vista in un’ottica di rafforzamento del servizio già assicurato dal reparto. Grazie a questo servizio, organizzato con la collaborazione del reparto di Anestesia e rianimazione viene favorito lo svolgimento degli interventi programmabili». Due gli specialisti ambulatoriali individuati per dare gambe al piano, di cui Luigi Ferrai, direttore sanitario del presidio ospedalieri, è referente: Gabriele Massidda e Gabriele Marongiu. «Il personale del reparto di Cardiologia - concludono dall’Azienda sanitaria - ha sempre garantito le visite pre-operatorie in maniera puntuale ed efficiente». (ro. se.)

