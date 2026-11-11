Protagonista in Italia e in Europa. È un periodo felice per il judo sardo, che nel weekend è tornato da Gyor (Ungheria) con una medaglia d’argento e una di bronzo. A conquistarle, nel corso della Cadet European Cup 2026, sono stati, rispettivamente, Daniele Solinas Massimo Macciocu, entrambi del CS Guido Sieni Sassari. Alla tappa ungherese hanno partecipato (nelle varie categorie) oltre 530 atleti di trenta nazioni. Nella categoria -55 kg Solinas si è arreso soltanto al tedesco Ali Gaffarli. Eccellente anche la prova di Macciocu nei 50 kg.

Il Comitato Regionale Fijlkam, presieduto da Claudio Camba, aveva già registrato con soddisfazioni i risultati giunti dai campionati italiani A2 di Ostia (456 Under 36 partecipanti), con l’argento di Arianna Carlotta Perra e altri buoni piazzamenti per la delegazione isolana, composta da 8 donne e 14 uomini di 11 società. In palio c’erano anche le qualificazioni alla fase finale dei Campionati Italiani Assoluti A1 (12-13 dicembre, Lignano Sabbiadoro).

L’atleta della Scuola Judo Ceracchini Cagliari ha colto un magnifico secondo posto nella categoria 52 kg. Brillano anche i quinti posti di Sofia Polizia (Ichnos Cagliari, 63 kg) e Marica Spanu (Judo Terralba, +78 kg) che valgono il pass per gli Assoluti A1. In campo maschile, settimo posto di Riccardo Sanna (Ceracchini, 60 kg), che ha vinto 4 dei 6 incontri disputati. «È da queste competizioni e prestazioni che dobbiamo ripartire con la consapevolezza che il lavoro svolto in palestra è la strada giusta per continuare a migliorare», la soddisfazione di Camba.

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