Due medaglie azzurre  ai Mondiali giovanili  

Italia subito da podio nella prima giornata dei World Aquatics Open Water Swimming Junior World Championships, i Campionati del mondo giovanili in acque libere che hanno preso il via oggi nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Mugoni, nel Parco Naturale di Porto Conte, ad Alghero. Dopo il temporale notturno che ha rimandato di alcune ore le gare, il programma è iniziato con la

10 chilometri maschili (in acqua ragazzi di 18 e 19 anni), che ha visto il 19enne napoletano Vincenzo Caso (Fiamme Oro e Canottieri Napoli) conquistare la medaglia di bronzo, alle spalle del francese Sacha Velly (in testa da inizio gara) e del polacco Piotr Wozniak (più scaltro del partenopeo nella voltata finale). Quattordicesimo Vincenzo Del Vecchio (Olimpic Napoli).

Ottimo argento per Chiara Sanzullo nella gara femminile. La 18enne di Massa di Somma (anche lei tesserata per la Canottieri Napoli), dopo l'ultimo rifornimento ha recuperato dal nono al secondo posto e si è giocata la vittoria allo sprint con la statunitense Clair Stuhlmacher, cedendo per appena 0”3. Sesta Emma Micheletti.

Le gare di oggi

Alle 9 la 5 km maschile (14 e 15 anni) e, cinque minuti dopo, via alla femminile; alle 11.30 si allungheranno le distanze (7,5 km) per i ragazzi di 16 e 17 anni e, alle 11.35 per le pari età femminili.

