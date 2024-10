Due match in casa La Torres punta al bottino pieno 

Sassari. Il Pescara quest’anno è la Torres della scorsa stagione: gli abruzzesi sono a +4 sulle seconde, con una partita da recuperare, avendo ottenuto 26 punti in dieci giornate, la stessa quota raggiunta dai rossoblù nel campionato passato grazie a 8 vittorie e 2 pareggi. Dietro la capolista c’è un quartetto che comprende anche la squadra sassarese, la Ternana, la Virtus Entella e l’Arezzo ed è a sua volta a +4 sulle inseguitrici.

Le seconde

Negli scontri diretti la formazione allenata da Alfonso Greco ha pareggiato a Pescara 2-2, perso in casa contro l’Arezzo 0-2 e pareggiato al “Vanni Sanna” contro la Ternana. Manca la Virtus Entella, che arriverà a Sassari il 17 novembre. A quel punto il gruppetto potrebbe anche essersi sgranato. La Ternana è la squadra con la migliore differenza reti: miglior attacco (23 gol) e migliore difesa (solo 7 al passivo). La Torres ha il migliore rendimento in trasferta dopo il Pescara: 16 punti sui 18 a disposizione. Gli effetti del secondo attacco del girone (18 gol) sono in parte diluiti dal deficit difensivo: 12 reti incassati, nona performance del campionato. L’Arezzo è la squadra più utilitaristica: ha vinto 5 gare col minimo scarto e i 22 punti sono tanti per un team che come differenza reti ha soltanto +3. La Virtus Entella è la formazione più equilibrata tra attacco e difesa, punti fatti in casa e fuori, reti segnate nel primo e nel secondo tempo.

Settimana intensa

Gli otto giorni con tre gare si sono aperti bene col colpaccio a Legnago. Domani la Torres torna sul suo campo per ricevere il Perugia, alla ricerca della seconda vittoria casalinga dopo tre pareggi e una sconfitta e da ieri con un nuovo allenatore (esonerato Formisano, è arrivato Zauli). Poi i rossoblù sabato giocheranno ancora davanti al pubblico amico contro la Pianese, formazione della zona playoff. Due avversarie insidiose, ma se i sassaresi vogliono inseguire la capolista prima che il distacco sia troppo ampio devono puntare alla doppietta in casa per uniformare il finora modesto rendimento interno (in termini di risultati) all’ottimo rendimento esterno.

