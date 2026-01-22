Due marescialli minacciati di morte 

Minacce di morte sono comparse ieri alla periferia di Ovodda, lungo la statale 128 che collega a Gavoi. Nel mirino il maresciallo Giuseppe Critelli e il suo vice Francesco Gentile. A campeggiare sull’asfalto, accompagnate da alcune croci, le frasi “Marescialli Gentile e Critelli a morte”, tra il disappunto di residenti e automobilisti in transito.

Immediate le reazioni unanimi di condanna. Prende posizione il Nuovo Sindacato Carabinieri. «Le minacce ai militari di Ovodda sono inaccettabili», dice il segretario regionale e provinciale Antonio Piccirillo, che evidenzia come «colpire i carabinieri significa colpire l’ordine democratico e la Sardegna onesta che crede nel rispetto delle regole». Da qui la vicinanza di Piccirillo ai colleghi, che conosco personalmente, con il pieno sostegno del Nuovo Sindacato Carabinieri».

E mentre sono in corso le indagini coordinate dai militari della compagnia di Tonara, al comando del capitano Achille Curcio per risalire ai responsabili del gesto, la sindaca di Ovodda, Ilenia Vacca esprime lo sdegno della cittadinanza: «Si tratta -dice - di un atto vile e ingiustificabile che danneggia l’immagine di una comunità laboriosa e onesta. Agli uomini dell’Arma - sottolinea Vacca - va tutta la nostra solidarietà con l’auspicio che si faccia luce sull'accaduto». Solidarietà ai carabinieri anche da parte del parroco di Ovodda, padre Edenilson Alves De Silveira.