Due mamme distrutte dal dolore 

Non si conoscevano nemmeno mamma Stefania e mamma Rossella. Thomas Frau e Federico Cubeddu, i due diciannovenni quartesi, morti nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale in via Vesalio a Cagliari, erano amici da poco. Troppo presto perché si creasse un legame anche tra i genitori.Ma un tragico destino ha unito le due donne con lo stesso filo stretto del dolore: perdere l’unico figlio, un ragazzo che aveva ancora tutta la vita davanti.

Due donne piegate, distrutte dal dolore: aspettavano i loro figli a casa e invece li hanno ritrovati dentro una bara. Il desiderio di ogni madre, di vedere il proprio figlio crescere, lavorare, sposarsi e magari farla diventare nonna, è sparito in un istante. È una domenica triste quella vissuta dalle due donne, distanti fisicamente ma vicine nel dramma.

Mamma Stefania è seduta su una sedia della camera mortuaria del cimitero di San Michele a Cagliari. Davanti a lei il suo Thomas, circondato dagli amici, quasi come facessero da scudo. Lei li guarda, poi si alza, si avvicina al suo ragazzo, lo accarezza piano. Poi si risiede e ripete: «questo è troppo, non ce la faccio. Il mio bambino no, il mio bambino no». Dietro di lei c’è il grande manifesto del Sacro Cuore di un’agenzia funebre e il sorriso di Gesù sembra quasi accarezzare questa madre dolente. Fuori, c’è una lunga fila davanti alla camera ardente. Come una via Crucis arrivata all’ultima stazione. Gli amici del diciannovenne aspettano di entrare, composti, uno dietro l’altro.

Pochi chilometri più in là c’è un’altra camera mortuaria e un’altra mamma disperata. All’ospedale Brotzu Rossella piange il suo Federico e non si dà pace. Abbraccia quel ragazzo che amava lo sport, che si faceva volere bene da tutti e che stava cercando un lavoro.

Thomas Frau invece il lavoro lo aveva già e il suo titolare della barberia Alessio Marcialis è disperato: «Per me era come un fratellino minore, quando mi hanno detto cosa era successo mi è caduto il mondo addosso. Era il mio braccio destro, affidabile e bravissimo». Oggi alle 15 l’ultimo saluto a Federico Cubeddu nella chiesa di San Luca a Margine Rosso. Domani alla stessa ora a Sant’Antonio l’addio a Thomas Frau.

