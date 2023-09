L’orso in Trentino, il lupo in Alto Adige. In base alla nuova legge altoatesina e alle perizie e alle valutazioni esterne, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha autorizzato l’abbattimento di due lupi nella zona di Selva dei Molini. A partire da giugno diversi capi di bestiame sono stati predati in quattro alpeggi. L’abbattimento è consentito in un raggio di 10 chilometri quadrati dall’area delle predazioni.