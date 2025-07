Due lottizzazioni turistico-ricettive approdano in Regione 

Le lottizzazioni turistico-ricettiva di Portopaglia e S’Acqua e Sa Canna, approvate dal Consiglio comunale di Gonnesa due anni fa, approdano in Regione.

La società Villa di Chiesa Resort srl in liquidazione ha presentato agli uffici regionali le carte progettuali della lottizzazione F1 per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambienta e alla Vinca (valutazione di incidenza ambientale). Ora si attende la risposta della Regione.

Nel nuovo Puc approvato dal Comune di Gonnesa quelle zone sulla costa di Portopaglia sono state classificate come zone F, ossia aree destinate agli insediamenti turistici. La Villa di Chiesa Resort srl ha presentato due progetti che corrispondono a due lottizzazioni, F1 (Portopaglia e S’Acqua Sa Canna) e F2, nella stessa zona: entrambi possono già contare sul via libera del Consiglio comunale, arrivato due anni fa, per volumetrie complessive di 120 mila metri cubi. Si tratta di insediamenti turistico ricettivi che prevedono un resort con albergo e unità residenziali monofamiliari che possono anche essere adibite a bed & breakfast. Se realizzato, sarebbe il primo complesso turistico di questo tipo nella costa gonnesina.

Un insediamento che, per rispettare le previsioni del Puc, dovrà integrarsi nel contesto paesaggistico. Per le costruzioni sono stati stabiliti dei limiti in altezza: 5,70 metri per i fabbricati residenziali, 9,90 metri per l’albergo. Inoltre, secondo le indicazioni dell’ufficio tecnico comunale, le eventuali recinzioni in muratura dovranno essere tinteggiate di bianco o color terra.

