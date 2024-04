Due Lorenzi, una speranza 

Si sono sfiorati in conferenza stampa, dovranno lottare parecchio per incontrarsi in campo. Sonego e Musetti, i due Lorenzi del tennis azzurro sono da lati opporti del tabellone del Sardegna Open ma vederli giocare l’uno contro l’altro in finale sul Centrale è per distacco il desiderio più grande degli appassionati cagliaritani e magari anche degli organizzatori del Challenger 175 che li vede teste di serie: 2 il carrarino, 5 il torinese, che nel palmares ha anche il “250” di tre anni fa giocato a Monte Urpinu.

Il precedente

«Sono venuto qua per cercare di rivivere quelle emozioni che ho vissuto vincendo questo torneo tre anni fa e darò l’anima. Venire a giocare qui è sempre speciale, ma lo è in generale giocare in Italia, è qualcosa di grande e non vedo l’ora di scendere in campo», conferma Sonego che scenderà in campo nell’ultimo match del programma odierno, contro l’americano Alex Michelsen e che non vuole pensare ad altri avversari: «Sono concentrato solo sul primo turno. Incontro un avversario molto giovane che ha grandi qualità e per me sarà importante sin da subito cercare di dare il massimo». Ha vinto l’Atp 250 “pandemico” del 2021, vuole ripetersi in questo Challenger 175: «Ma qui ci sono giocatori molto forti, il livello è molto alto. Sembra di giocare più un 250, un torneo di livello superiore, con giocatori top 30 come Tiafoe e Musetti».

Il sogno olimpico

Lorenzo non nasconde di guardare oltre Cagliari: «È importante fare bene questo torneo perché il mio obiettivo è cercare di entrare a giocare in singolare a Parigi. Per questo dovrò cercare di fare più punti possibile in questi tornei e giocare il mio miglior tennis». Il primo obiettivo però è Roma: «Abbiamo scelto Cagliari anche perché mi servirà per tutti i prossimi impegni: per Roma, per il Roland Garros. Cercare di fare più partite possibile è importante. Qui ci sono condizioni particolari, è importante lottare su ogni punto e fare il minimo di errori».

Alti e bassi

E se Lorenzo il Torinese il proprio sogno vorrebbe vederlo materializzato a Parigi, Lorenzo il Carrarino ne ha già realizzato uno. La nascita del figlio Ludovico, il 15 marzo scorso è coinciso con il migliore periodo di questo 2024 fatto di tanti bassi e pochi alti, ovvero i successi su Fritz e Fils a Montecarlo, dove si è arreso a Djokovic. Poi due sconfitte al primo turno a Barcellona e Madrid: «Il mio obiettivo principale era quello di essere in gara a Madrid e purtroppo così non è stato», ammette Musetti. «Ma naturalmente mi fa piacere tornare in Italia, qui a Cagliari dove ho sempre avuto buone sensazioni, dove ho bei ricordi. Mi sono sempre trovato bene, la gente è ospitale e le condizioni mi sono sempre piaciute. È un periodo di ripartenza per me, cercando di mettere partite nelle gambe e ovviamente di ritrovare quella fiducia che è mancata nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. E cercare di preparare al meglio Roma e poi Parigi.

A Cagliari giocherà domani, contro il canadese Gabriel Diallo (158) o Juan Manuel Cerundolo (179), tesserato per il Tc Cagliari ma alle prime partite sulla terra rossa di Monte Urpinu. Sta cercando di conoscerla, come la testa di serie numero 1, Frances Tiafoe, che ieri si è allenato con Chris Eubanks e poi si è lasciato sedurre dalle pizzette sfoglie cagliaritane. Quella non è roba che trovi facilmente in giro. Neppure nel Grande Slam.