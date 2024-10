Due lievi feriti nell’incidente 

Uno scontro fra due auto, traffico impazzito per chilometri e una infinita attesa degli automobilisti diretti verso Selargius e in direzione Sinnai e Maracalagonis. In tanti hanno optato per una disperata ricerca di sterrati di fortuna per evitare il tappo che si è creato sulla circonvallazione di Settimo, all’altezza del carcere minorile. Due le auto coinvolte, due i feriti (Nicola Scalas e Lucia Manca), per fortuna senza gravi conseguenze.

Dopo l’incidente c’è stata la mobilitazione dei Vigili del fuoco, di alcune ambulanze del 118 e dei carabinieri del Radiomobile di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge. La circonvallazione, a quell’ora sempre trafficatissima, si è trasformata in un tappo con le file di auto sino alla 554.

L’incidente si è verificato verso le 18. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto si è immessa sulla Circonvallazione da una strada laterale, proprio nel momento in cui arrivava un’altra macchina. Lo scontro è stato violentissimo, i conducenti subito soccorsi da altri automobilisti e poi dai sanitari del 118: uno dei feriti è stato accompagnato in ospedale in codice rosso per dinamica. Per fortuna, nulla di grave. Pesanti, per oltre un’ora, i disagi per gli automobilisti in transito. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA