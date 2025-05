Due israeliani uccisi a Washington 

WASHINGTON. Erano passate da cinque minuti le nove di sera quando fuori dal museo ebraico, a due passi dalla Casa Bianca e Capitol Hill, si è scatenato l’inferno. Elias Rodriguez, un trentenne di Chicago, ha aperto il fuoco su un gruppo di giovani diplomatici israeliani al grido di “Palestina libera”, uccidendo Yaron Lischinsky, funzionario 28enne, e la sua fidanzata Sarah Milgrim, impiegata dell’ambasciata. Di lei ieri sera non era ancora stata resa nota l’età. La coppia era in procinto di sposarsi.

Si spaccia per testimone

Un «atto di terrorismo antisemita», lo ha definito il direttore dell’Fbi, facendo scattare la massima allerta nei luoghi sensibili di tutto il mondo e riaccendendo le polemiche tra Benjamin Netanyahu e alcuni leader europei, che il premier israeliano accusa di fomentare l’odio contro gli ebrei. Sarah e Yaron camminavano sul marciapiede fuori dal Jewish Museum, dopo la conferenza annuale dei giovani diplomatici dedicata alla “costruzione di ponti in Medio Oriente e Nord Africa”, quando il killer li ha freddati con una pistola. Poi secondo i testimoni è entrato nel museo «visibilmente agitato» spacciandosi per un testimone. «È entrato un uomo. Sembrava davvero angosciato, la gente gli parlava e cercava di calmarlo», ha raccontato Katie Kalisher, una designer di gioielli di 29 anni, che gli ha perfino parlato. «Alla fine è venuto da me e gli abbiamo chiesto: “Hai bisogno d’acqua?”, “Stai bene?”». Il killer le ha domandato in che tipo di museo si trovasse, e quando lei ha risposto «il museo ebraico» lui ha detto: «Pensi che sia per questo che l’hanno fatto?». Poi ha tirato fuori una kefiah rossa e ha urlato: «L’ho fatto per Gaza! Palestina libera!».

“Giustizia per Wadea”

A quel punto il 30enne è stato bloccato e arrestato dalle forze dell’ordine, che su sua indicazione hanno recuperato la pistola del delitto. L’Fbi ha poi perquisito la casa dell’uomo a Chicago, ad Albany Park, uno dei quartieri etnicamente più eterogenei della città che un tempo ospitava immigrati ebrei. Sulla finestra dell’appartamento ci sono due poster: uno con scritto “Giustizia per Wadea”, il bimbo palestinese americano di 6 anni ucciso a Chicago due anni fa, e uno con la scritta “Tikkun Olam significa Palestina libera”, laddove Tikkun Olam è un’espressione ebraica per dire “curare il mondo”.

«Massimo rigore»

L’attorney general, Pam Bondi, ha assicurato che il killer «sarà perseguito con il massimo rigore consentito dalla legge e ha spiegato che «ha agito da solo» e non era mai stato segnalato alla polizia. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha detto che «l’antisemitismo deve essere sradicato» e il presidente Donald Trump, che ha chiamato Netanyahu, ha tuonato: «Questi orribili omicidi, basati ovviamente sull’antisemitismo, devono finire, ora! Odio e radicalismo non hanno posto negli Stati Uniti».

