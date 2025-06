Due intossicati nel rogo del palazzo 

Alba di paura ieri in un complesso residenziale di via Petta, nel cuore di Olbia. L’allarme antincendio ha iniziato a suonare poco prima delle 4 e per una decina di famiglie, alcune con bambini, è stato il panico. Le persone hanno visto, senza sapere che cosa stesse succedendo, il fumo denso e nero del rogo invadere i pianerottoli e le scale negli spazi comuni della struttura di via Petta. Molte persone sono uscite dai loro appartamenti e si sono riversate in strada. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i Vigili del Fuoco di Olbia, due squadre, a rinforzo i colleghi di Arzachena. Il primo obiettivo delle operazioni di soccorso e spegnimento è stato raggiunto immediatamente. I Vigili del Fuoco hanno individuato il punto di insorgenza delle fiamme, un appartamento al quarto piano della palazzina. In particolare il rogo è partito da una veranda interessando altri locali. Due persone che si trovavano al quarto piano dell’ala invasa dal fumo sono state soccorse e affidate al personale del 118. Fortunatamente i medici hanno escluso ustioni o altre conseguenze, le persone soccorse sono state trasferite in ospedale a Olbia con un principio di intossicazione, le loro condizioni non sono gravi. Precauzionalmente tutte le famiglie che si trovavano nel settore dell’incendio sono state evacuate. I Vigili del Fuoco hanno prestato assistenza a chi è stato costretto a lasciare la sua abitazione. L’intervento di spegnimento e messa in sicurezza dell’immobile è durato diverse ore. L’appartamento danneggiato pesantemente dal rogo per ora è inagibile. I carabinieri hanno aperto una indagine sull’incendio.

