Due intense giornate di “Sport in festa” 

In arrivo a Carloforte la seconda edizione di “Sport in Festa”, sabato 5 e domenica 6, nel villaggio sportivo del grande parcheggio alla Calata Battellieri. Due giornate ricche di appuntamenti per promuovere tutte le discipline sportive.

Come per la scorsa edizione, Sport in Festa è organizzato dalla commissione allo Sport con tutte le associazioni e società sportive. Sabato, alle 10, è previsto il saluto delle autorità e la presentazione delle associazioni sportive e degli atleti Stella Speciale. Dalle 11.30 via alle open class con snorkeling, acrobatica e danza moderna, Zumba fitness. Alle 17 il villaggio sportivo ospiterà la Sartiglietta in bicicletta, poi ancora open class con pilates e latino americano. Alle 19 lo Sport Meeting propone l’incontro con il velista Andrea Mura e il professor Riccardo Pazzona. Alle 20 è la volta dell’open class di spinnig e a chiudere la serata dj set, dalle 21.30, con Dj Cuju eDj Ceck. Domenica sempre lo sport protagonista, con la possibilità di prove gratuite con gli open class di canoa, barca a vela, aikido, basket, volley, calcio e tennis. Alle 10 è previsto un workshop con lo psicologo dello sport Riccardo Pazzona. A seguire altre open class di ginnastica posturale, spinning e snorkeling e altre discipline. Alle 18.30 si discuterà di sport, salute e socialità. Si chiude con “Sport in Festa Party”a partire dalle 21.

