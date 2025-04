Due iniziative della Pro Loco 

La “Pro Loco di Biddaspitziosa” organizza due appuntamenti: “Sa Passillada” il 25 aprile partendo dal parco di San Platano (prenotazione entro il 18) e il Torneo Fc25 dal 2 al 4 maggio (scadenza iscrizione entro il 22 aprile). Per quanto riguarda Sa Passillada, insieme all’asd Run To Be Wild, il ritrovo sarà nel Parco comunale di San Platano. Dalle 8.30 in poi ci saranno tornei di calcio a 5, passeggiata ecologica, gara di corsa non competitiva (adulti), gara di corsa per i bambini. Dopo l’attività sportiva, su prenotazione, ci sarà anche un pranzo. Si può prenotare telefonando al 3406628352, al 3496351354, al 3249807602 e al 3491362344.

Il Torneo Fc25 inizierà dal 2 maggio nel centro culturale del parco di San Platano. Previsti due tornei: uni per i ragazzi dai 10 ai 15 anni e l’altro dai 16 in poi. Anche in questo caso si può chiamare al 340 6628352 o 3318008266. (l. e.)

