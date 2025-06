Due indagini sullo schianto, identificate solo 47 vittime  

New Delhi. Quattro giorni dopo lo schianto di un aereo Air India diretto a Londra da Ahmedabad, le autorità indiane hanno detto di avere identificato tramite test del Dna solo 47 vittime delle quasi 300 stimate, e solo 24 corpi sono stati consegnati alle famiglie. Nella capitale del Gujarat si sono tenuti riti funebri indù, mentre i congiunti dei morti non ancora identificati lamentano scarsa assistenza da parte delle autorità. Molti dei corpi delle vittime sono carbonizzati. Tutte le 242 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, a bordo del Boeing 787 sono decedute, tranne un sopravvissuto. Almeno altre 29 persone, tra cui cinque studenti, sono rimasti uccisi a terra sul luogo dell'impatto, il campus di una facoltà di medicina. Due indagini separate cercheranno di individuare le cause dell'incidente. Il governo ha istituito un comitato di alto livello che si riunirà per la prima volta oggi. Il comitato dovrebbe presentare la sua relazione entro tre mesi. Un'indagine separata è in corso anche da parte dell'Aircraft Accident Investigation Bureau (Aaib), che sta esaminando gli aspetti tecnici dell'incidente, come ha precisato il ministro dell'Aviazione Civile K Rammohan Naidu. Al centro, l’esame della scatola nera.

