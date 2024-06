Due indagati per il raid incendiario 

Una pista, e due nomi. Sono quelli che spuntano nell’inchiestata sul rogo che nella notte di lunedì, a Gavoi, in località “Tuluschene” ha distrutto l’agriturismo dell’imprenditore Paolo Brau, struttura ricettiva che avrebbe dovuto aprire i battenti a luglio. Mercoledì in serata gli inquirenti hanno posto sotto sequestro i cellulari di due sospettati (rappresentati dall’avvocato Marco Piredda) per avviare accertamenti irripetibili. Null’altro trapela dalle indagini, sui cui per ora è tenuto il massimo riserbo alla ricerca di riscontri.

Gli indagati

Sospetti quindi tutti da accertare per ora quelli degli investigatori che provano a dare una risposta a un clima di incertezza caratterizzato da un’escalation criminale che ha travolto negli ultimi mesi Gavoi.

Chi ha agito potrebbe conoscere bene le abitudini della famiglia Brau, ne sono convinti gli inquirenti che hanno subito cercato di imboccare la pista giusta, sentendo tantissime persone e puntando la loro attenzione su un maggiorenne e un minorenne del paese (un’iscrizione dovuta per avviare gli atti irripetibili necessari nelle indagini) a cui i cellulari sarebbero stati posti sotto sequestro ialla ricerca di eventuali indizi o spunti investigativi. Ma non sarebbe la sola pista che si valuta, si lavora comunque a 360 gradi per non tralasciare alcun particolare.

Il rogo

Pochi dubbi ovviamente sulla matrice dolosa dell’incendio scoppiato nella notte tra lunedì e martedì. Chi ha agito voleva fare molto danno e c’è riuscito. Per mettere in atto il suo piano criminale avrebbe impiegato diverso tempo e tanta fatica. E quasi sicuramente non ha agito da solo. Da pochissimo tempo infatti, nell’agriturismo località “Tuluschene” , distante circa cinque chilometri dal paese, erano stati portati degli arredi nuovi di zecca. Mobilio e altre attrezzature. Suppellettili che secondo i primi accertamenti sarebbero state accatastate e concentrate dagli attentatori al centro della stanza del piano terra dell’edificio di due piani. Solo dopo la catasta sarebbe stata cosparsa di accelerante (forse benzina) a cui poi è stato dato fuoco. Le fiamme così hanno trovato esca e ben presto hanno danneggiato in maniera seria tutto lo stabile. L’allarme è scattato attorno alla mezzanotte, con i vigili del fuoco arrivati sul posto da Nuoro che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme anche con l’ausilio di un’autobotte di supporto proveniente dal comando provinciale. Sul posto è arrivata la polizia scientifica, tornata sul posto anche il giorno successivo all’attentato alla ricerca di reperti utili. L’inchiesta ora ha una svolta e l’iscrizione dei due nomi nel registro degli indagati potrebbe dare un’accelerata anche dopo gli ultimi avvenimenti che hanno sconvolto il paese che nell’anno scorso è stato al centro di doversi incendi auto. L’umto episodio portato ad una reazione da parte di tutta la comunità che ha avviato una colletta per aiutare le vittime dell’intimidazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA