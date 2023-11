Due indagati per il maxi rogo 

Hanno tenuto una condotta colposa e per questo sono stati denunciati alla Procura di Lanusei. Svolta in tempi record sull’incendio che, venerdì scorso, ha terrorizzato la zona di Monte Attu. Due uomini di Tortolì, in forza al cantiere comunale, sono indagati per il reato di incendio colposo. Le indagini del Corpo Forestale sono state chiuse in meno di ventiquattro ore dal comando della stazione di Tortolì, diretto dall’ispettore Giorgio Usai, in collaborazione con il nucleo ripartimentale investigativo di Lanusei, guidato da Antonio Marello. L’inchiesta lampo ha permesso di accertare la responsabilità dei due operai, che stavano bruciando stoppie nell’area adiacente l’isola ecologica di Monte Attu. Il magistrato inquirente ha istruito un fascicolo che si tramuterà in un’inchiesta per incendio boschivo.

La ricostruzione

Contestualmente alle operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio, i ranger si sono presentati a Monte Attu per avviare le indagini sui fatti. Secondo la ricostruzione del personale in servizio al comando della Forestale di Tortolì, le fiamme sarebbero divampate da un’area di proprietà del Comune dove gli operai abbruciano le stoppie conferite. Attività consuete, all’ordine del giorno in quel terreno sul cucuzzolo. Venerdì mattina, secondo quanto accertato dagli investigatori, gli operai avrebbero acceso il fuoco in assenza di vento. Dopodiché avrebbero lasciato l’area per raggiungere un altro cantiere. Ma è stata proprio la mancanza di sorveglianza a innescare l’inferno di fuoco. Nel frattempo che gli operai erano altrove si è sollevato il maestrale, con raffiche fortissime che, soffiando incessanti, hanno favorito il propagarsi delle fiamme. Fumo visibile a chilometri di distanza, strada statale chiusa al traffico per mezzo pomeriggio, capannoni aggrediti dal fuoco, abitazioni lambite dalle fiamme che le squadre dell’antincendio hanno faticato a domare.

Forestas dimezzata

Quella di venerdì in Ogliastra è stata una giornata campale nella lotta agli incendi. Oltre alla grande paura di Tortolì, il fuoco ha tenuto in apprensione anche altri centri, tra cui Villagrande dove un vasto incendio (10 ettari bruciati) è divampato alle 16 ed è stato domato all’alba di ieri. Per tutta la notte la zona di Santa Lucia è stata presidiata da Vigili del fuoco, Forestale e Forestas. Il personale dell’Agenzia ha operato a ranghi ridotti: il 31 ottobre, su disposizione della direzione regionale, sono cessati gli obblighi di presenza attiva delle squadre antincendio sul territorio per il calo di rischio, secondo i vertici, di innesco e propagazione del fuoco. «Le condizioni meteorologiche sono cambiate, qui non piove da giugno, a parte qualche precipitazione sporadica, e visto le temperature di questi giorni bisogna attrezzarsi con forze in campo ben più consistenti», ha detto il sindaco di Villagrande, Alessio Seoni.