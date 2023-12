Due incontri per parlare di violenza di genere:  giovedì una mostra fotografica e un convegno  

L’associazione Gno’nu, insieme con il Coordinamento Diaspore in Sardegna, organizza due eventi in programma giovedì 7. Tema: la lotta alla violenza sulle donne. Il primo, consiste in un’esposizione delle donne dei Paesi che vengono rappresentate con immagini che verranno esposte nella sala Polifunzionale della Cantina Pauli’s, in Viale La Plaia dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il secondo, in un convegno dalle 16 alle 18 con il seguente tema: “Donne migranti nella Diaspora: visibili e Invisibili, libere di essere libere”, che riprende la frase usata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire “Testimonianze, riflessioni e percorsi di rinascita”. La moderatrice del convegno sarà Pina Porcedda psicologa, intervengono poi l’assessora regionale al Lavoro Ada Lai, l’assessora comunale alle Pari Opportunità Marina Adamo, la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune Stefania Loi, la vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capoterra Francesca Trois, Silvana Tilocca della Asl di Cagliari, dalle componenti diasporiche presenti sul territorio Rana Jammoul del Libano, Ruth Faelden delle Filippine, Zoraida De La Rosa della Repubblica Dominicana, Mirna Prado del Guatemala, Genet Woldu Keflay e Ghidey Sebhat che rappresentano l’Africa e per l’Europa la nipote dell’Artista Claudio Pulli, Silvia Pulli ed infine Rosa Pes esperta nel linguaggio dei segni. «Con il mondo diasporico locale vogliamo dare una visione positiva delle donne, non in una situazione tragica ma nel loro comfort quotidiano, con i loro figli, con i loro vestiti tradizionali, con quella quotidianità che spesso non ci avvisa del pericolo», si legge in una nota. Per info, scrivere a gnonu2000@gmail.com.

