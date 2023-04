Due incontri per aiutare i genitori 

Il Comune è tra quelli che hanno aderito al “Famiglie in rete”, un progetto che aiuta i genitori a gestire i rapporti con i propri figli. Gli incontri, alla presenza di due esperte psicoterapeute, Rita Loddo e Katia Incollu, tratteranno due argomenti diversi.

Nel primo, in programma il il 13 aprile, “Sappiamo comunicare con i nostri figli?” si parlerà del modo più efficace di comunicare con i nostri figli, in un periodo in cui la comunicazione all’interno delle famiglie è sempre meno presente.

Il secondo incontro si svolgerà la settimana seguente, il 20 aprile, e avrà ad oggetto la rabbia in adolescenza e tutto ciò che si nasconde dietro.

Gli incontri sono aperti sia a livello individuale che di coppia e si svolgeranno dalle 15.30 alle 17:30 nella sala consiliare del Comune. Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione sono reperibili nel sito del Comune.