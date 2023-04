Due incontri con gli esperti sull’Alzheimer 

Parte da Monserrato il progetto “Comunità amica delle persone con demenza”, organizzato dall'associazione Alzheimer Cagliari.

L’iniziativa, che poi in seguito farà tappa in tutta l’Isola, è rivolta agli operatori sanitari e ai familiari di chi soffre di questo disturbo degenerativo della memoria. La campagna di sensibilizzazione prevede due incontri pubblici: uno venerdì 5 maggio e l’altro giovedì 11 maggio presso la sala polifunzionale del Comune in piazza Maria Vergine, con il patrocinio gratuito dell’amministrazione.

Durante il primo appuntamento, dalle 16 alle 18, verranno spiegate nei dettagli le varie forme di demenza, mentre nel secondo incontro, dalle 16 alle 19, si parlerà di come un familiare o un operatore può gestire al meglio un paziente affetto dalla malattia.

Le due giornate saranno organizzate col supporto di Cittadinanza Attiva e dell'associazione Due Mani per la vita Italia.

