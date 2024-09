Due incidenti, tre feriti: nessuno grave 

Tre feriti, tutti turisti stranieri, in due distinti incidenti, ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. È il bilancio di una giornata campale sulle strade attorno a Dorgali, che rischiava di aver un bilancio ben più drammatico.

Il primo incidente sulla statale 125, che ha coinvolto una motociclista austriaca di 52 anni. La donna, effettuando un sorpasso, è andata a sbattere contro un camper che sopraggiungeva dalla parte opposta. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in codice rosso al San Francesco. Non è in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco e la polizia stradale di Siniscola. Nel pomeriggio nuovo intervento dei vigili e dei sanitari sulla provinciale 38 in località Muristene, vicino a Dorgali, dove l’auto con a bordo due tedeschi è uscita di strada. Entrambi feriti, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Nuoro.

