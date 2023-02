Due incidenti sulla 130, traffico in tilt 

Due incidenti stradali, accaduti nella prima mattinata di ieri, hanno paralizzato il traffico sulla strada Statale 130. Il primo è avvenuto intorno alle sette del mattino, nel tratto davanti al distributore Eni del chilometro 3,500. Qui, una moto ape è andata a scontrarsi con il lato sinistro di un tir. Nell’urto, il veicolo leggero è rimasto incastrato al grosso mezzo e il conducente, Massimiliano Mascia, 47 anni di Decimomannu, bloccato all’interno della cabina. Per estrarlo dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco . Poi l’uomo è stato trasportato dall’ambulanza del 118, con codice rosso, nell’ospedale Brotzu. Prognosi: trenta giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, con il compito di stabilire le cause dell’incidente, e gli operatori dell’Anas, che hanno ripristinato la sede stradale.

Un’ora più tardi, nello svincolo per l’aeroporto di Elmas, nove veicoli sono stati i coinvolti in un tamponamento a catena. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i vigili di Elmas. I due incidenti hanno causato, per diverse ore, gravi disagi all’intenso traffico mattutino, con l’interruzione del tratto stradale e deviazioni obbligatorie verso la Statale 131. (a. cu)

RIPRODUZIONE RISERVATA