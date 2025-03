Due incidenti in dodici ore sulla 130 

Due incidenti nel giro di dodici ore, ieri, nella Statale 130. Stessa strada e stesso punto: il semaforo di Elmas. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, ma quanto accaduto dimostra l’estrema pericolosità di quel tratto. Il primo incidente è avvenuto alle 6,45 di ieri mattina, quando la Fiat 500, condotta da una 41enne di Assemini, in direzione Iglesias, è uscita di strada a pochi metri dal semaforo tra l’ingresso di Elmas e la zona industriale. Il mezzo, divelta la segnaletica, è rimasto appeso con la parte posteriore alla barriera stradale. Dopo l’allarme sono giunti i carabinieri della radiomobile di Cagliari e l’ambulanza del 118.a donna al volante, per lei solo tanto spavento.

Alle 19,30 uno scontro tra due veicoli di cui i conducenti e un passeggero sono rimasti lievemente feriti. Si sono registrati forti rallentamenti e una lunghissima coda in direzione Iglesias. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Assemini, le squadre dell’Anas e sono sopraggiunge due ambulanze per soccorrere i malcapitati. (a.cu. e sa.sa)

RIPRODUZIONE RISERVATA