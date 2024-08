Due incidenti con cinque feriti 

Un’auto è finita fuori strada e sono rimasti feriti conducente e passeggero. Il primo in condizioni gravi è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

L’incidente è accaduto ieri intorno alle 15, lungo la Carlo Felice a ridosso dello svincolo per Uras: l’Alfa Romeo Giulietta, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata. Il conducente ha perso il controllo della vettura, forse a causa della pioggia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e le squadre dei vigili del fuoco di Oristano, insieme agli operatori del 118. Il conducente è stato affidato alle cure dei soccorritori che hanno disposto il trasferimento a Cagliari a bordo dell’elicottero. Un altro incidente non grave è accaduto fra Macomer e Bosa: tre persone ferite sono state trasportate all’ospedale di Oristano.

