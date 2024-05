Due incidenti bloccano l’A1, Italia spaccata 

Firenze. Giornata terribile per il traffico sull'A1, fra Roma e Firenze, tratto dove un maxi tamponamento in Toscana e un camion in fiamme in Umbria hanno causato blocchi della viabilità spezzando l'Italia in due e costringendo i viaggiatori a uscire dall’autostrada per cercare percorsi alternativi.

L’incidente in Toscana, avvenuto intorno alle 10,30 di ieri, ha coinvolto quattro tir e tre auto. Il bilancio è di due morti (un’anziana coppia di Empoli) e altrettanti feriti, di cui uno in codice rosso. Si è formata una coda di oltre sette chilometri. L’autostrada è rimasta chiusa sino alle tre del pomeriggio.

Sulla A1 ci sono stati problemi anche nel tratto umbro, dopo l’ora di pranzo. Tra Fabro e Orvieto, un autotreno che trasportava gomma è andato in fiamme sulla carreggiata in direzione di Roma, bloccando l'autostrada a causa del fumo nero che impediva la visibilità. All’origine del rogo, un guasto. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

RIPRODUZIONE RISERVATA