Villacidro.
09 agosto 2025 alle 00:18

Due incendi in un giorno: conta dei danni e riflessione 

Dopo una giornata nera sul fronte degli incendi, con due roghi divampati a distanza di poche ore uno dall’altro, a Villacidro è l’ora della conta dei danni e della riflessione.

Dopo il rogo divampato nel primo pomeriggio nella zona di Riu Peis, dove per arginare le fiamme hanno lavorato per ore vigili del fuoco, protezione civile, barracelli e volontari friulani, supportati anche da un elicottero antincendio, alle 20,30 un secondo incendio è scoppiato nella zona di Sa Mandara, nei pressi dell’abitazione di una coppia di pensionati che vive lì da una vita. L’abitazione non ha riportato danni, ma le fiamme hanno distrutto il pagliaio e un magazzino con all’interno un trattore e attrezzi vari. Le cause non sono ancora certe: si ipotizza un cortocircuito ma sono in corso accertamenti. Il proprietario si è accorto subito dell'incendio, ma non disponeva degli strumenti necessari per domarlo. Fondamentale è stato anche l'intervento del motoclub locale, che si è attivato tempestivamente con un escavatore, collaborando con i vigili del fuoco per contenere le fiamme e bonificare l’area.

«Bisogna esortare i cittadini a non essere superficiali – è l’invito del vicesindaco Dario Piras – e a chiamare immediatamente il 1515 in caso di incendio. Con queste temperature, basta poco per mettere a rischio la vita delle persone».

