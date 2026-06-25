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Monti
26 giugno 2026 alle 01:21

Due incendi, allarme per il gas 

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Due fronti di fuoco, ieri, nel territorio di Monti, in fumo ettari di sugherete, macchia mediterranea e qualche pascolo. Entrambi partiti da bordo strada, il primo rogo è divampato intorno alle 12,30 nella località Stazione di Monti, a poca distanza da un'azienda che fornisce bombole e serbatoi di gas. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla stazione forestale locale, hanno richiesto l'intervento di un elicottero partito dalla base del Limbara, in supporto delle forze a terra dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, del personale di Forestas e della compagnia barracellare del paese gallurese. Fiamme alte, visibili dalla strada provinciale Sassari - Olbia, l'incendio è stato spento dopo due ore. Il secondo ha interessato le località Monti funtana e Caddos, lambendo le Statali 389 e 729 ed è stato domato tempestivamente, ripristinando poco dopo la circolazione stradale interrotta per agevolare gli interventi. (t.c.)

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