Due imprese di Arnaldi e Cobolli ad Acapulco 

Un’Italia del tennis da sogno sul cemento di Acapulco. Matteo Arnaldi vola agli ottavi dell'Atp 500 messicano. Il sanremese, n. 42 del ranking e al debutto assoluto nel torneo, ha sconfitto la testa di serie numero 4 del tabellone, il numero 10 del mondo Taylor Fritz, semifinalista nel 2023 e finalista nel 2020: 6-4, 4-6, 6-3 i parziali in due ore e mezza per il campione in Davis, che in questa stagione vanta già i quarti nel primo torneo stagionale ad Adelaide e stabilirà il best ranking (almeno 38° nella classifica Atp). Nel prossimo turno attende un altro osso duro americano, Ben Shelton, numero 17 del mondo.

Grande impresa anche di Flavio Cobolli: il 21enne italiano, anche lui al debutto ad Acapulco, si è preso lo scalpo al primo turno del numero 30 del mondo, il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto in rimonta 2-6, 6-3, 6-2 in poco meno di due ore di gioco. Agli ottavi di finale se la vedrà con il vincente tra il greco Stefanos Tstisipas e il russo Roman Safiullin.

A Dubai (Atp 500), sul duro, Lorenzo Musetti prosegue il suo momento complicato: ha ceduto in due set (6-4, 7-6) al francese Arthur Cazaux, n. 86 del mondo. Per Lorenzo Sonego, successo faticoso in tre set sull’indiano Sumit Nagal, 97 del mondo: 6-5, 5-7, 6-1.

