Due impianti fotovoltaici  nell’ex area industriale 

Due innovativi impianti per la produzione di energia solare sono stati inaugurati ieri nella piana del Tirso, nell'area industriale dismessa del Contratto d'Area. L'iniziativa è della multinazionale Cero, con sede a Milano, assieme alla spagnola Elmya, specializzata nel settore. Gli impianti, collegati alla rete dell'Enel, eviteranno l'emissione di oltre 8 mila tonnellate di Co2 all'anno e produrranno energia elettrica per l'equivalente di circa 10 mila famiglie. Progetti che consentiranno di fornire energia elettrica più economica rispetto alla produzione tradizionale, contribuendo a ridurre gli alti costi attualmente sostenuti dai consumatori.

Un intervento che ha comunque rafforzato le opportunità di lavoro nel territorio, con un centinaio di persone impiegate per la costruzione e altre che opereranno nella manutenzione e gestione degli impianti e per la sicurezza.

Alla inaugurazione hanno partecipato il presidente del Consorzio industriale, Gianni Pitorra, il direttore esecutivo Cero, Jorge Martinez, il direttore di costruzione, Achim Schiegel, e poi Peter Allen, Sarah Jane Smith e il consulente sardo, Francesco Loi, che spiega: «Sono sviluppi che segnano un importante pietra miliare nella transizione energetica italiana e per la Cero. Per noi - ha aggiunto - questo è solo l'inizio. Abbiamo ampliato le nostre attività fino a raggiungere sette paesi europei e disponiamo di una delle più grandi pipeline fotovoltaiche. L'obiettivo è raddoppiarla in due anni».

