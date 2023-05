Due impianti a mezzo servizio 

Ci sono almeno due aspetti che l’amichevole tra Tharros e Cagliari calcio ha messo in evidenza: il primo è che Oristano risponde “presente” quando lo sport chiama; il secondo è che ai suoi impianti manca ancora il salto di qualità. Per poter ambire a palcoscenici regionali, il campo di atletica Sinis-Nurra attende il collaudo.

Allo stadio comunale di via Consolini mercoledì scorso erano in 1.500 a sostenere le due squadre «ma sarebbero stati anche 3mila se le tribune fossero state tutte agibili - osserva il patron dei biancorossi, Tonio Mura - abbiamo avuto tantissime richieste che purtroppo non abbiamo soddisfatto».

Calcio

Osservando dal rettangolo di gioco le tifoserie il colpo d’occhio è stato notevole: gremite sia la tribuna scoperta di via Consolini (mille posti) sia quella coperta di via Tatti (215 posti a sedere, più altri 42 al di fuori della tettoia); altri 200 spettatori hanno assistito in piedi dal parterre. Desolatamente vuota, invece, la curva: 1.500 ipotetici biglietti rimasti nei blocchetti e il paradosso è che il motivo non è chiaro neppure in Comune. «Sarà una mia priorità fare in modo che l’impianto possa essere fruito al cento per cento - assicura l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi - nei prossimi giorni effettueremo un sopralluogo con i Vigili del fuoco per capire quali siano gli interventi necessari”.

Il via libera della commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo al collaudo della struttura (ma solo per 1.480 spettatori) era arrivato nell’aprile del 2021 a fronte di alcuni interventi necessari a garantire le adeguate condizioni di sicurezza. Intanto si attende il progetto definitivo per il rifacimento del manto in erba sintetica. «Il progetto definitivo arriverà entro luglio - aggiunge Franceschi - subito dopo saranno appaltati i lavori, ma è possibile che si decida di aprire il cantiere alla fine del prossimo campionato, per evitare disagi alle società e rischiare che il maltempo rallenti gli interventi».