Due gol con la sua Romania: ora Marin prenota un posto fisso 

Due gol nella sfida di lunedì contro Cipro: in Nations League solo Haaland e Gyökeres meglio di Razvan Marin. Nella prima fase del torneo, chiusa ieri con le ultime partite, il centrocampista del Cagliari si è piazzato terzo in classifica marcatori, 6 gol in altrettante presenze su 492’ giocati. Un rendimento da centravanti vero, lui che in realtà è un centrocampista: meglio solo il bomber della Norvegia (7) e quello della Svezia (9). Con la Romania Marin non ha rivali per un posto, a differenza del suo club dove più volte nella prima parte di stagione - pur essendo fra i migliori per rendimento dei rossoblù - è partito dalla panchina per poi subentrare in corsa (tolta la partita con la Lazio, dove non ha avuto minuti).

Il bomber

Prima dell’inizio degli Europei, lo score di Marin con la Romania diceva 3 gol in 55 presenze. Di cui uno all’esordio, l’8 ottobre 2016 in uno 0-5 in Armenia. Quasi sempre titolare in nazionale, ma le reti latitavano almeno finché non ha preso il via Euro 2024, perché da lì non si è più fermato. In Germania ha segnato all’esordio con l’Ucraina e alla terza giornata con la Slovacchia, giocando 356’ su 360’ nel torneo. In Nations League ha fatto ancora meglio: sempre in gol fatta eccezione per la partita contro il Kosovo di venerdì scorso, incontro peraltro il cui esito è ancora da definire perché è stato sospeso sullo 0-0 al 93’, dopo che i giocatori kosovari si sono rifiutati di proseguire l’incontro e hanno abbandonato il campo in segno di protesta per i cori a favore della Serbia da parte dei tifosi rumeni.

In rossoblù

Marin ha fatto 6 gol nelle ultime 6 partite con la Romania, ma sono 6 anche quelli realizzati con la maglia del Cagliari. Solo che li ha segnati in 88 presenze. Il primo in un 1-1 a Verona del 6 dicembre 2020, in questa stagione quelli pesantissimi a Parma lo scorso 30 settembre (prima vittoria in Serie A) e nella giornata seguente a Torino contro la Juventus, il rigore allo scadere valso il definitivo 1-1. Entrambi con una particolarità: li ha realizzati da subentrato. Questo perché, dopo aver giocato titolare nelle prime 5 giornate, è partito dalla panchina in 5 delle successive 7. Non certo per demeriti propri, dato che come rendimento ha dato sempre buone risposte, ma per il cambio modulo di Davide Nicola passato al 4-2-3-1.

Quando non è stato impiegato da titolare, al suo posto c’era sempre la coppia Adopo-Makoumbou, fatta eccezione col Milan prima della sosta dove ha giocato Deiola al posto del primo (squalificato).

Il posto

In estate non era certo scontato che Marin si riprendesse il Cagliari: sembrava fosse solo di passaggio, dopo il mancato riscatto da parte dell’Empoli. Poi il reintegro e le prestazioni convincenti fin dal precampionato, che lo hanno reso uno dei pochi da salvare in avvio. Paradossalmente, però, quando è rimasto fuori sono arrivati i risultati migliori: con lui in panchina solo una sconfitta, quella con la Lazio. Stasera è atteso di nuovo al Crai Sport Center di Assemini per ritrovare i compagni: con questi numeri punta una maglia da titolare domenica col Genoa. A suon di gol.