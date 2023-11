Ci sono anche due giovanissimi oristanesi al “Junior master road to Torino”, torneo di tennis che si svolge da oggi a domenica prossima nel capoluogo torinese. Sono Giorgia Cadoni, classe 2010 di Palmas Arborea, e Leonardo Franzinu, 11enne di Solarussa. Giorgia parteciperà al torneo Under 13 femminile, mentre Leonardo sarà presente in quello Under 11 maschile. Entrambi tesserati per il “Tennis club 70” di Oristano e allenati da Simone Pino. ( g. pa. )

