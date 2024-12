Due giovani su tre si fanno aiutare dai genitori 

Difficile, per molti, acquistare la casa senza il sostegno della famiglia. Tra chi ha recentemente comprato la prima casa il 52,3% dichiara di aver ricevuto (in tutto o in parte) un sostegno da parte dei genitori o di altri familiari, percentuale che supera il 70% se si guarda la fascia d’età under 35. Un sostegno finanziario che, per il 52,9% è stata una “donazione”, per il 21,3% «un anticipo sull’eredità» e per il 19,3% un «prestito».

I budget familiari in oltre il 30% dei casi non sono stati sufficienti a coprire i costi della casa negli ultimi tre anni, e queste famiglie hanno dovuto chiedere aiuto all’esterno: nel 27,4% dei casi solo poche volte, nel 4,4% dei casi spesso.

Se poi si misura la qualità dell’abitare, i fattori di criticità sono ancora più diffusi. L’indice di vulnerabilità e insoddisfazione abitativa (elaborato combinando diverse informazioni strutturali e soggettive, come ad esempio l’insufficienza degli spazi e delle dotazioni o la percezione di scarsa funzionalità o comfort insufficiente nell’uso degli spazi) evidenzia che meno di una famiglia su 5 non ha elementi abitativi di criticità (18,6%, indice basso), mentre oltre un terzo delle famiglie ha valori elevati di vulnerabilità/ insoddisfazione abitativa (36,5% soprattutto le persone sole e i nuclei monogenitoriali); valori intermedi, infine, per il 44,9% delle persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA