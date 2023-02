Due giovani salvati dai vigili del fuoco italiani 

Antiochia. Al lavoro scavando con strumenti tecnici ma anche a mani nude, mentre le scosse di assestamento smuovono le macerie, rischiando di far sprofondare anche chi è impegnato nelle ricerche. Tra le rovine c'è chi si getta in ginocchio davanti ai soccorritori implorando di salvare il figlio, la moglie o il marito.

Ma loro, i soccorritori, devono fare una scelta e concentrarsi solo su quei pochi segnali che arrivano, le voci di chi è sepolto vivo e il latrato dei cani che fiutano qualcosa. Il gruppo italiano del team “Urban search and rescue”, cinquanta tra vigili del fuoco e personale del 118 partiti lunedì, è in Turchia da poche ore e sembra di esserci già da un'eternità: finora ad Antiochia, a sud del Paese, sono riusciti ad estrarre vivi due giovani dai resti dei palazzi crollati. Per loro anche i complimenti della premier Giorgia Meloni.

Per estrarre il primo dei due, un 23enne, ci sono volute nove ore, perché era sotto tre solai crollati. Non c'è stato invece nulla da fare per una bambina. Nella vicina città di Hatay c'è un altro gruppo di italiani. Spiega l'infermiere toscano Samuele Pacchi: «Siamo costretti a scegliere chi salvare. Le persone ci implorano di intervenire, ma purtroppo dobbiamo fare scelte e concentrarci di più sui dati oggettivi, come le voci che provengono dalle macerie oppure se uno dei cani dei vigili del fuoco sente una scia».

RIPRODUZIONE RISERVATA