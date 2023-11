Due giovani architetti alla ribalta del San Giorgio 

Assegnati ieri i riconoscimenti del Premio San Giorgio Vescovo, dedicato quest’anno al professore, poeta, e giornalista Paolo Pillonca. Per la sezione “Opere edite” il premio è andato all’ex insegnante di Villagrande Carmine Scudu per il libro “La flora in Ogliastra”. Per le tesi di laurea premio è andato ex aequo a due architetti di Perdasdefogu, Giacomo Lai laureato al politecnico di Torino con la tesi, (firmata anche dal collega Davide Bertoglio): “Biodistretto come occasione di sviluppo delle aree interne dell’Ogliastra. Recupero e trasformazione di un quartiere nel centro storico di Perdasdefogu”, e Giulia Demurtas, laurea allo Iuav di Venezia, con la tesi “Riabitare Perdasdefogu - progetto di rigenerazione di un isolato nel centro storico foghesino”. In collegamento il professor Antonio de Rossi, ordinario di urbanistica al Politecnico di Torino. Il vescovo Antonello Mura, ha ricordato Pillonca davanti al figlio Piersandro e alla moglieMaria Grazia, altrettanto ha fatto Giacomo Mameli, scrittore e giornalista, amico fraterno. La giuria del premio, organizzato dall’associazione culturale Ogliastra Lanusei in collaborazione con la Diocesi, era presieduta da Anna Maria Piga. La serata è stata allietata dagli allievi della Scuola civica.

