Due giorni tra saldi, offerte e il mercatino dei bambini   

A Sant’Antioco è tempo di “Sbaracco”. I preparativi sono in corso per l’appuntamento fissato per venerdì e sabato prossimi. Tutte le attività commerciali del paese che vorranno proporre ed esporre prodotti in promozione, con offerte adatte all’occasione di un unico fuori tutto, potranno farlo.

«L’evento prevede per tutta la giornata che nelle attività commerciali siano previste delle vendite d’occasione per attirare gli utenti, che speriamo partecipino numerosi all’evento, attratti dalla possibilità di fare acquisti speciali, di trovare pezzi unici e di dare nuova vita a oggetti, vestiti o libri - dice Gianni Esu, presidente dell’Associazione Welcome to Sant’Antioco che ha ideato l’evento - saranno presenti anche delle postazioni dedicate ai privati che vorranno esporre oggetti dimenticati in soffitta, capi di abbigliamento che non indossano più, libri da vendere o scambiare». Farà di cornice il mercatino dei bambini, in Piazza Italia dove i più piccoli potranno vendere o scambiare i loro vecchi giocattoli, libri e fumetti. «Le richieste di adesione ricevute sono state tantissime già dal primo giorno, ci contattano quotidianamente tanti privati cittadini che vogliono esporre, anche da fuori paese e ci hanno addirittura chiesto di replicare l’evento in altre città», ha detto Nicoletta Meloni che cura la parte promozionale dell’evento. Venerdì sera, animazione dedicata ai bambini. Sabato sera invece, spettacolo musicale. Due giornate in cui dove l’economia circolare e il riuso riacquisteranno valore.

RIPRODUZIONE RISERVATA