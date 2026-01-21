Due giorni senza energia elettrica 

Grave disagio nel territorio di Santadi a causa del blackout che si è protratto per circa due giorni.

I disagi

Lunedì, intorno alle 5, a Santadi è mancata l'energia elettrica e in tanti hanno pensato che fosse un problema temporaneo dovuto al maltempo. Ma con il passare delle ore, il disagio è diventato un incubo perché era già stato vissuto circa due settimane fa, come racconta Annarella Balia: «Accade spesso che improvvisamente manchi l'energia elettrica e due settimane fa avevo diverse clienti con la tinta posata e a causa del blackout le ho dovute rimandare a casa, anche in quella circostanza la corrente è stata riattivata dopo circa 36 ore». Davide Collu, che non ha attività commerciali, ma come tanti altri ha subito dei danni racconta che «Martedì mattina, dovevo andare al lavoro, ma non sono potuto andare, in quanto, avevamo la cantina allagata ed infatti ho dovuto scaricare l'acqua piovana manualmente, perché la pompa che aspira funziona con l’energia elettrica. Per non parlare degli altri danni relativi al cibo conservato nei frigoriferi che non hanno retto alla temperatura». Disagi anche per Valerio Mei, titolare di un market, purtroppo ha dovuto tenere chiuso.

Gravi danni anche per i panifici che non sono riusciti a panificare, le macellerie, le pasticcerie, i ristoranti, e i bar. I disagi purtroppo si sono avuti anche a livello sanitario per le persone gravemente malate che usano respiratori artificiali, nelle strutture che ospitano gli anziani e nel servizio di guardia medica. Oltre alle persone, sono rimasti coinvolti anche alcuni animali, laddove i proprietari, non sono riusciti a mungere i capi ovini e caprini: chi lo ha fatto manualmente ha dovuto buttare via il latte, perché non si è potuto conservare nei refrigeratori elettrici.

Il Comune

«Insomma - dice il sindaco Massimo Impera in prima linea durante l’emergenza - è stato un incubo, da qualsiasi parte andassi, vedevo gente disperata, in modo particolare chi ci ha rimesso economicamente e chi ha subito danni alla salute dei capi che non ha potuto mungere».

In Comune i dipendenti hanno lavorato senza sosta cercando di dare risposte anche ai diversi cittadiniche si mettevano in contatto direttamente con il sindaco direttamente. Enel fa presente che i disagi sono dovuti principalente al maltempo, che ha causatop danni alla linea elettrica aerea. Nel primo pomeriggio di ieri i tecnici sono riusciti a risolvere il problema.

