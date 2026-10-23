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Ollolai.
24 ottobre 2026 alle 00:43

Due giorni per ricordare Mister universo 

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Ollolai celebra la figura di Franco Columbu, con una due giorni di eventi in ricordo dell’ex culturista e già mister Olympia scomparso nel 2019.Grande la sinergia attorno alla manifestazione ribattezzata “Franco Columbu Day” e promossa dal Comune col sostegno di varie realtà del panorama sportivo locale.

Apertura oggi alle 10 tra l’orto botanico e il centro congressi di viale Mazzini con ricordi, testimonianze sulla vita del campione e la conferenza “Sport e territorio: nutrizione, benessere e sfida allo spopolamento (piazza Regina Fontium, alle 17) e le celebrazioni a 50 anni dalla storica vittoria al Mister Olympia del 1976.La serata proseguirà alle 18 con l’esibizione-tributo di bodybuilding (palestra scolastica via Eleonora d’Arborea) con la musica dei Tazenda e la condizione di Rachele Falchi.Domani, il Iº trofeo Franco Columbu, con la gara di pesistica Olimpica (10), le esibizioni delle associazioni S’Istrumpa (16.45) e Taekwondo Polisportiva Barbagia (17). Poi le premiazioni e l’epilogo. In entrambi i giorni piazza Marconi ospiterà l’info point e una mostra dedicati a Columbu.

«Ci sono storie che appartengono a un luogo. E poi ci sono storie che, da quel luogo, diventano leggenda», hanno commentato gli organizzatori sugli account social della manifestazione. «Franco Columbu è una di queste».

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