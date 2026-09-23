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Ollolai
24 settembre 2026 alle 00:47

Due giorni per l’omaggio a Columbu 

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Il Comune di Ollolai organizza la prima edizione del “Franco Columbu day”, in programma il 24 e il 25 ottobre. L’iniziativa vuole ricordare il culturista e attore, celebre negli Stati Uniti, morto nel 2019, e coincide con i 50 anni dalla prima vittoria al Mr. Olympia nel 1976, titolo che lo consacrò sul tetto del mondo accanto all’amico Arnold Schwarzenegger. La due giorni di Ollolai prevede una conferenza dedicata a sport, nutrizione e preparazione atletica, una gara di pesistica e un’esibizione-tributo di body building, accanto a varie testimonianze.

«Ollolai intende trasformare il ricordo di Franco Columbu in un manifesto di resistenza culturale e sociale contro lo spopolamento delle sue zone interne», sottolinea il sindaco Salvatore Zedde. E aggiunge: «Sarà un’occasione solenne per rendere omaggio alla memoria e all’eredità di un grande atleta».

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