26 settembre 2025 alle 00:30

Due giorni fra storia e cultura 

Una due giorni all’insegna della storia e dell’impegno sociale. La Provincia organizza due importanti appuntamenti culturali: oggi nella sala consiliare alle 16.30, l’amministratore straordinario Battista Ghisu presenterà insieme agli autori, i giornalisti Paolo Desogus e Oscar Migliorini, il volume “Profili di una fase storica e dei protagonisti di Oristano, IV Provincia sarda – 1974 / 2024”. Saranno presentate le tesi di laurea che hanno partecipato al concorso bandito in occasione del 50esimo anniversario della fondazione della Provincia.

Domani alle 11 nella sala consiliare sarà presentato il libro “Io sono innocente. Storia di un uomo incarcerato ingiustamente per 33 anni e dell’avvocato che ha lottato per la sua libertà”. Saranno Beniamino Zuncheddu e l’avvocato Mauro Trogu. Si parlerà della toccante storia di Zuncheddu che, nonostante si fosse sempre professato innocente, era stato condannato all’ergastolo per la strage di Sinnai del 1991. Con il suo avvocato è riuscito a dimostrare la sua innocenza e un anno fa è stato assolto dalla IV sezione penale della Corte d’Appello di Roma. L’incontro, dedicato alle classi quinte delle superiori, è aperto al pubblico.

